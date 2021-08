Basketball - Kevin Durant veut promouvoir le cannabis

«KD» ou plutôt « Thirty Five Ventures » , société dont il est le cofondateur, vient de conclure un partenariat avec Weedmaps, une plateforme de commerce électronique autour de la marijuana. Cette collaboration prévoit une série de contenus originaux à partir de l’année prochaine, notamment des podcasts et vidéos. L’objectif: briser les stéréotypes négatifs autour du cannabis et examiner les bienfaits pour les sportifs de haut niveau en m atière de récupération et de bien-être.

«Dans le monde du sport, c'était une sorte de secret que les joueurs consommaient du cannabis et ce pendant qu’ils jouaient activement, indique Durant au cours d’un podcast. Maintenant, on entend de plus en plus parler du cannabis dans la L igue.» Et de poursuivre, dans la même veine: «Il faudra beaucoup de tem p s p our que les athlètes acceptent de parler de leur consommation personnelle de cannabis et de ce qu’ils pensent du cannabis en général. Mais je pense que le dialogue est beaucoup plus ouvert qu’avant, surtout q u’à l’époque où j’ai commencé à jouer dans la L igue.»