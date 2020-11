Kevin Escoffier était à bord de «PRB» (ici au départ). AFP

Le skipper Kevin Escoffier (PRB) est à bord de son radeau de survie après avoir déclenché lundi sa balise de détresse, alors qu’il naviguait en troisième position du Vendée Globe, dans les mers du Sud en direction du cap de Bonne-Espérance, selon son équipe.

Jean Le Cam (Yes We Cam!), 4e, parti à sa rescousse, «est arrivé sur zone et voit Kevin sur son radeau de survie», affirme PRB sur son compte Twitter.

Escoffier a déclenché sa balise de détresse en raison d’une importante voie d’eau.

Les secours (MRCC Cape Town) ont demandé au concurrent le plus proche, Jean Le Cam, de se dérouter pour se rapprocher de la dernière position connue du bateau d’Escoffier au moment du déclenchement de la balise. Il s’agit du premier sauvetage depuis le départ de la course le 8 novembre.

De l’eau dans le bateau

«Kevin Escoffier progressait tribord amure derrière un front dans un flux de sud-ouest soutenu. À 14 h 46 (heure française), il a pu envoyer un message à son équipe à terre, expliquant qu’il avait de l’eau dans le bateau», ont souligné les organisateurs dans un communiqué.

Les secours (MRC Cap Town) ont également été alertés et sont en lien avec la direction de la course.

Escoffier, marin très expérimenté âgé de 40 ans, participe pour la première fois au Vendée Globe, à la barre d’un bateau «volant» mais de première génération, sorti des chantiers il y a tout juste 11 ans.

Six mètres de creux

Fort de ses deux courses autour du monde en équipage avec escale (Volvo Ocean Race) dont une victorieuse en 2018, Escoffier s’était assez vite placé dans le groupe de tête et avait pris la troisième place du Vendée Globe pour la première fois dans la nuit de dimanche à lundi.

Lundi matin, lors d’une vacation avec le PC course, il avait raconté se préparer à «affronter notre premier coup de vent avec 35 nœuds fichier et six mètres de creux».

Sur les 33 partants du Vendée Globe, deux ont abandonné: Nicolas Troussel (Corum L’Epargne) le 16 novembre après un démâtage et le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss) le 28 novembre en raison d’une avarie sur un safran.

Roura en larmes

Après un océan Atlantique particulièrement clément, tant en conditions météo qu’en problèmes techniques survenus à bord de «La Fabrique», les choses sérieuses commencent pour Alan Roura. Au Nord d’une première dépression dont il sent depuis ce week-end les premières effluves, première galère à déplorer.

Samedi matin, le navigateur genevois informait son équipe à terre d’une importante fuite d’huile au niveau de son vérin de quille bâbord. La faute à la casse d’un simple joint occasionnant là une véritable petite marée noire à bord de La Fabrique. Après plus de trois heures de dur labeur, il reprenait sa route après avoir réparé le système d’étanchéité. Huilé de la tête aux pieds, mais soulagé: «C’est la première fois que je me sens impuissant face à un problème technique, je ne souhaite à personne de baigner comme ça dans l’huile, de se faire rouler au fond du bateau… J’étais en pleurs tellement j’étais content d’avoir réussi.»

Le temps d’éponger le fond de coque du puits de quille, de laver et rincer le bonhomme et la bascule de vent attendue était là. C’était reparti, direction l’Afrique du Sud.

En fin de premier peloton, Roura a bataillé pour ne pas se laisser distancer et rester «accroché au bon wagon». Dans des airs plutôt faibles et des allures principalement au près, son IMOCA «La Fabrique» n’a en effet pas encore pu montrer l’intégralité de son potentiel et, avant de toucher les airs du grand Sud, l’objectif pour son skipper se résumait à limiter la casse – il pointait lundi matin à la 18e place, à 1027,3 milles du leader, et à un peu moins de 150 milles de la 17e, la Française Clarisse Crémer.

«Alan a parfois manqué de chance, abonde Julien Villion, expert météo auprès du skipper suisse toute cette saison. Sa trajectoire est très propre depuis le début, mais entre l’option Ouest du départ qui n’a pas payé comme on l’imaginait sur papier, le Pot-au-noir qui a commencé à s’activer au moment de son passage et une accumulation de conditions pas vraiment favorables à «La Fabrique», Alan a fait ce qu’il pouvait.»

Place au grand Sud la semaine prochaine

L’avantage de ce retard sur la tête de flotte? Un dilemme stratégique en moins à l’approche de l’anticyclone de Sainte-Hélène, le contournement par l’Ouest demeurant la seule option possible pour aller attraper les premières dépressions australes.

L’inconvénient? Le risque de laisser passer le premier flux de Nord-Ouest grâce auquel les premiers parviendront à s’échapper, et devoir attendre la «seconde vague». Avec, entre deux, une nouvelle zone de vents plus faibles à négocier, avant de se faire propulser vers le cap de Bonne Espérance.

Encore un peu de patience donc, avant de retrouver les longs surfs endiablés du grand Sud, dès la semaine prochaine. Un registre qui conviendra bien davantage à «La Fabrique», qui pourra enfin laisser siffler ses foils.

Dalin toujours devant

À la tête du Vendée Globe depuis pile une semaine, Charlie Dalin n’est plus très loin du cap de Bonne-Espérance, qui doit lui ouvrir la porte de l’océan indien, lundi.