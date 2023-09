Kévin Eyer : «Bien sûr que je me moque des Genevois»

Kévin Eyer, 31 ans, donnera seize représentations de son spectacle. mmphotographie

Le 3 septembre 2022, au Théâtre de la Madeleine, à Genève, Kévin Eyer donnait ce qu’il pensait alors être l’unique représentation de «Une heure de blagues sur Genève». Un an plus tard, l’humoriste et habitant de la Cité de Calvin est de retour avec son spectacle avec lequel il se produira dans huit lieux différents du canton du bout du lac Léman, du 14 septembre au 3 novembre 2023.

Dans ce spectacle, vous racontez des anecdotes sur le canton. Comment fait-on rire avec des thèmes qui ne sont, à priori, pas drôles?

C’est un peu notre métier de trouver des trucs drôles, de l’absurde. On y arrive toujours, parfois mieux que d’autres (il rit). Dans le spectacle, je parle de choses qui ont existé et ça nous permet d’apprendre deux ou trois faits, mais je n’ai pas la prétention d’être un prof d’histoire.

Comment avez-vous choisi les thèmes que vous abordez sur scène?

Un peu par hasard, je suis parti de ce que je connaissais, de ma vision et de mon vécu. Ensuite, je me suis documenté, j’ai appelé des guides touristiques qui m’ont parlé d’autres aspects que j’ai approfondis. Cette création s’est développée progressivement, je n’avais pas de plan précis avant de me lancer. Il y a de nombreuses facettes de Genève que nous ne connaissons pas.

Cette tournée se déroule uniquement à Genève. Avez-vous dans l’idée de vous produire ailleurs en Suisse romande ensuite?

Je ne pense pas. Je trouve chouette de faire ça ici parce que c’est un spectacle créé par un Genevois sur Genève. Comme je le dis sur scène, on est le canton le plus détesté de toute la Suisse, je ne sais pas si les gens auront envie de venir soutenir un Genevois en dehors de ses terres (il rit).

Vous vous moquez quand même des Genevois?

Bien sûr! J’essaie de parler de toutes les choses négatives ou perçues comme négatives et de dédramatiser tout ça. J’aime ce canton et je le valorise, mais j’en rigole aussi. Je ne fais pas seulement l’éloge des Genevois, je me fiche aussi beaucoup d’eux.