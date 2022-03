Hockey sur glace – Kevin Fiala a atteint le plateau des 250 points

Kevin Fiala (au centre) avec le puck au bout de sa canne à la Little Caesars Arena de Detroit.

Au Little Caesars Arena de Detroit, où Minnesota s’est imposé aux tirs au but contre les Red Wings (5-6), l’ailier saint-gallois du Wild a été crédité d’un assist sur l’ouverture du score attribuée à l’attaquant américain Matt Boldy. Le point, son 52e de l’exercice 2021-2022, a été le 250e de sa carrière en saison régulière, une carrière riche de 393 titularisations.

Le No 22 de l’équipe de Midwest américain s’est également montré décisif dans la séance de tirs au but. Il a déjoué la vigilance du gardien Alex Nedeljkovic et offert la victoire à son équipe.