Au Enterprise Center, l’équipe entraînée par Dean Evason a en effet subi le revers le plus lourd depuis son apparition dans la NHL, en 2000. « C’est embarrassant » , a résumé le gardien finlandais Kaapo Kahkonen.

Aligné durant 14’57, l’ailier gauche saint-gallois a terminé la rencontre sur un différentiel de -4. En 323 parties de saison régulière, il n’avait rendu qu’une fois une fiche aussi négative, le 7 mars 2020 dans une cause perdante contre les Los Angeles Kings.

Quant aux Blues, pour qui le centre ontarien Ryan O’Reilly a concocté un hat-trick, ils ont signé leur succès le plus probant à domicile depuis le 1er décembre 1988 et une victoire face aux New York Islanders (8-0).