Hockey sur glace: Kevin Fiala décisif pour les Los Angeles Kings

Fiala a en effet inscrit un but et délivré deux assists dans cette partie. Il a inscrit le 5-3 pour son nouveau club à la 30e minute, après avoir activement participé au 1-0 (5e) et au 3-0 (12e) des Kings. «Il y a des soirs où vous vous sentez mieux que d’autres, a dit Fiala après la rencontre, cité sur le site nhl.com. J’étais clairement un peu plus motivé à l’idée de jouer contre eux (ndlr: ses anciens coéquipiers), et c’était plutôt bien. C’est un bon premier pas dans la direction que nous voulons prendre en équipe, et aussi à titre personnel. Nous devons désormais construire là-dessus.»