Hockey sur glace – Kevin Fiala donne la victoire au Wild d’un superbe assist

Kevin Fiala s’est fait l’auteur d’un magnifique solo avant d’offrir le but de la victoire à son coéquipier Kirill Kaprizov.

Kevin Fiala s’est particulièrement illustré mardi soir en NHL. L’ailier saint-gallois s’est fait l’auteur de deux assists – ses troisième et quatrième de la saison, ce qui porte son total de points à 5 – et a ainsi grandement participé à la victoire après prolongation de son Minnesota Wild face aux Ottawa Senators (5-4).

Fiala s’est notamment mis en évidence lors de la prolongation, lorsqu’il a offert le but de la victoire à son coéquipier Kirill Kaprizov, après avoir traversé toute la patinoire (62’02’’).

Les autres Suisses en lice n’ont pas été aussi heureux que Fiala. Si Roman Josi (26’05’’ de temps de jeu/différentiel -1) et les Nashville Predators se sont imposés 3-2 après prolongation sur la glace des Calgary Flames, Nico Hischier (16’38’’/-2) et Jonas Siegenthaler (17’12’’/-) se sont inclinés 4-0 sur la glace des Anaheim Ducks avec les New Jersey Devils.