Hockey sur glace : Kevin Fiala est inarrêtable en NHL

En état de grâce, le St-Gallois de Minnesota a inscrit un doublé lors du succès du Wild face à Vancouver (6-3).

Auteur de ses 31e et 32e buts de la saison, Fiala comptabilise désormais 77 points et devient le 5e joueur de l’histoire du Wild au niveau du nombre de points inscrits en un exercice (77).

Meilleur compteur suisse de la saison en NHL, Roman Josi a, lui, délivré sa 69e passe décisive lors du succès très précieux des Predators (3-2 devant Calgary) dans la course aux play-off. Nashville compte six points d’avance sur la barre. Moins de succès pour les autres Suisses.

Nino Niederreiter est resté muet lors du succès à domicile de Carolina face à Winnipeg (4-2) et Nico Hischier n’a pas non plus pu augmenter son capital de points lors de la défaite de New Jersey face à Buffalo (2-5). Pareil pour Timo Meier, qui n’a pas inscrit de point lors du succès de San José face à Columbus (3-2).