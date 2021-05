Hockey sur glace - Kevin Fiala et le Wild au bord de l’élimination

Malgré ses 6 tentatives cadrées, Fiala est resté muet dans les rangs du Wild. USA TODAY Sports

Comme lors du dernier match, Minnesota a été surclassé par les Golden Knights lors de l’acte IV du premier tour des play-off de NHL. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Wild a été battu 4-0 par la franchise du Nevada et se retrouve mené 3-1 dans cette série au meilleur des 7 matches. Comme lors de l’acte II Kevin Fiala et ses coéquipiers se sont heurtés à un Marc-Andre Fleury des grands soirs, auteur de 35 arrêts. «Je me sens bien, mon corps se sent bien et ma défense a été excellente», a commenté l’héroïque portier. Dans cette série, il n’a capitulé que 4 fois sur les 116 tirs reçus.

Au Xcel Energy Center, l’attaquant saint-gallois a adressé 6 lancers en direction de la cage adverse, en vain. Lors de la deuxième manche entre les deux équipes, Fleury avait déjà dégoûté Fiala en s’interposant sur ses huit tentatives. Ce dernier, aligné durant 18’52, a quitté la glace avec un différentiel de –2. Pour éviter de se retrouver en vacances prématurément, le Wild devra retrouver une certaine efficacité offensive, notamment en power-play.

Dans cette série, Minnesota n’a pas encore trouvé la faille avec un joueur de plus sur la glace, en huit possibilités. «Je pense que nous devons simplement faire circuler le puck plus rapidement, a commenté Fiala. Nous devons réussir à gagner plus d’engagements pour installer notre jeu de puissance, mieux faire vivre la rondelle, adresser plus de tirs et plus se battre pour prendre les rebonds. Je crois qu’actuellement, nous ne faisons pas les choses correctement», conclut le Saint-Gallois de 24 ans.

Si Fleury a été le bourreau des attaquants du Wild, Nicolas Roy a été celui de la défense du club du Midwest. Auteur d’un doublé, le Canadien de 24 ans a été décoré avec la première étoile du match. Alex Tuch et Mark Stone ont également allumé la lampe lors de ce duel. Les Golden Knights bénéficieront d’un premier puck de série lundi soir.

Auston Matthews s’illustre

Dans les autres matches, le champion en titre Tampa Bay n’a fait qu’une bouchée des Florida Panthers, dans le sillage de sa star Nikita Kucherov, auteur d’un but et de trois passes décisives. Mais l’attaquant russe a dû quitter la patinoire en boitant bas après avoir reçu un coup de crosse adverse. Opéré d’une hanche fin décembre, il faisait son retour à l’occasion des play-offs. Le Lightning n’est plus qu’à une victoire de 2e tour, mais espère que Kucherov sera remis pour le disputer.

Dans le derby canadien, Toronto, surpris au premier match (2-1) a remis les pendules à l’heure face à Montréal, avec une large victoire 5 à 1. Auston Matthwes, l’ancien Lion zurichois, a reçu la première étoile du match, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.

Les Islanders ont de leur côté égalisé, à deux victoires partout, dans leur série contre Pittsburgh, après leur succès autoritaire (4-1).