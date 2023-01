Hockey sur glace : Kevin Fiala et Philipp Kurashev décisifs dans la défaite en NHL

L’ailier saint-gallois et le centre bernois ont chacun réalisé un assist avec Los Angeles et Chicago, mais leurs équipes se sont toutes deux inclinées.

Le programme était chargé en NHL, dans la nuit de samedi à dimanche: pas moins de 11 matches étaient agendés. Six Suisses étaient de sortie et deux, seulement, ont connu les joies de la victoire avec leur équipe.

Après quatre défaites consécutives, le San Jose de Timo Meier a mis un terme à sa spirale négative. Les Sharks sont repartis victorieux de leur déplacement à Pittsburgh (4-6), au terme d’une opposition serrée. Les deux équipes se sont livrées un mano a mano jusque dans le dernier tiers, où Logan Couture a inscrit un doublé fatal aux Penguins. Aligné un peu plus de 20 minutes (20’24’’), Timo Meier a effectué deux tirs sans faire mouche. L’ailier appenzellois, meilleur marqueur suisse de la ligue nord-américaine cette saison, reste scotché à 28 buts.

Ce qui n’est pas le cas de Kevin Fiala et Philipp Kurashev. L’ailier saint-gallois de Los Angeles et le centre bernois de Chicago ont tous les deux réalisé un assist. Cependant, leurs deux formations ont mordu la poussière. Après trois succès de rang, les Kings se sont inclinés à Tampa Bay (5-2). Et ce malgré le 34e assist de Fiala cette saison.