Hockey sur glace: Kevin Fiala inscrit un but somptueux en NHL

Kevin Fiala a inscrit un but de toute beauté, mardi soir en NHL. L’attaquant suisse des Los Angeles Kings a placé un coup de rein incroyable pour dynamiter toute la défense des Anaheim Ducks, avant de parfaitement abuser le gardien adverse pour inscrire le quatrième et dernier but de son équipe à la 51e minute, qui s’est imposée 4-1.