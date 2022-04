Hockey sur glace : Kevin Fiala magistral avec le Wild

Première étoile, l’ailier saint-gallois a été déterminant lors du succès du Minnesota face aux Stars (2-3 ap). Timo Meier a brillé en vain avec les Sharks, éliminés de la course aux séries.

Kevin Fiala a inscrit le premier but de sa carrière de NHL en infériorité numérique. «C’était mon objectif de devenir un joueur complet», a commenté le Saint-Gallois. Au American Airlines Center, le Wild s’est imposé dans la nuit de jeudi à vendredi, face aux Stars de Dallas (2-3 ap) grâce à une performance majuscule de son joueur au passeport rouge à croix blanche. Première étoile de la rencontre, il s’est offert un doublé et a délivré un assist.

Deux points pour Meier

Malgré ses 71e et 72e points de l’exercice, Meier et les Sharks sont éliminés de la course aux play-offs. Une bonne nouvelle pour l’équipe de Suisse qui devrait pouvoir compter sur l’Appenzellois pour les Mondiaux. Pius Suter, Janis Moser, Philipp Kurashev, Dean Kukan, Nico Hischier et peut-être Jonas Siegenthaler, qui ne disputeront eux non plus pas les séries, pourraient également venir renforcer la sélection nationale.