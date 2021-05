Hockey sur glace - Kevin Fiala offre un 7e match à Minnesota

Un but et un assist pour l’attaquant suisse de Minnesota Kevin Fiala contre Las Vegas.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, devant les 4500 spectateurs admis au Xcel Energy Center de St.Paul, l’ailier gauche saint-gallois a été crédité d’un but et d’une assist et a permis au Wild de niveler la série contre les Golden Knights (3-3).