Hockey sur glace – NHL: Kevin Fiala ouvre son compteur

Kevin Fiala (No 22, à g.) est félicité par ses coéquipiers Mats Zuccarello (au centre) et Kirill Kaprizov (à dr.) après son but égalisateur.

Premier match de la saison, et premier but pour Kevin Fiala. En power-play, l’attaquant saint-gallois de Minnesota a en effet égalisé à 1-1 pour ses couleurs à la 38e minute du match qui opposait le Wild aux Anaheim Ducks, en Californie. Fiala et ses coéquipiers se sont finalement imposés 2-1 grâce à un but de Marcus Foligno inscrit à 8 secondes de la sirène finale.