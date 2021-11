Hockey sur glace – Kevin Fiala propulse le Wild toujours plus haut

Virage vers la gauche, virage vers la droite, tir à trois mètres du gardien: Kevin Fiala n’a pas inventé le plus beau penalty de la décennie, mais sa tentative a largement suffi au bonheur du Wild, vainqueur 3-2 des Devils. Personne n’a su imiter le Saint-Gallois lors de la séance, qui a conclu une rencontre où les Suisses se sont rendus coup pour coup. Nico Hischier avait lancé la révolte de New Jersey en troisième période, pour recoller à 2-2 (deux assists, ses onzième et douzième points de la saison). Pas impressionné, Fiala a fini par lui voler la vedette, récoltant la première étoile. La deuxième, évidemment, était pour Hischier.

Les deux meilleurs compteurs suisses de la Ligue non plus ne sont pas passés à côté de leur soirée. Surtout pas Timo Meier, qui a fait tomber la première étoile du festival offensif entre San Jose et Ottawa (6-3). Deux assists, un but, tous capitaux pour forger le deuxième succès de rang des Sharks: voilà Meier couvant l’impressionnant total de 18 points en 14 matches disputés. Soit exactement le même que Roman Josi, largement battu avec Nashville contre Vegas (5-2). Le Bernois a trouvé Filip Forsberg sur le 4-2. Insuffisant.