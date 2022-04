Hockey sur glace: Kevin Fiala signe un doublé en NHL

L’ailier gauche saint-gallois de Minnesota a été décoré de la première étoile au terme de la partie remportée 5-1 contre Edmonton devant les 19’035 spectateurs du Xcel Energy Center de St.Paul. Aligné durant 20’10 par l’entraîneur en chef Dean Evason, le No 22 du Wild a signé ses 25e et 26e buts depuis le début de la saison régulière 2021-2022 et poinçonné un différentiel de +3.