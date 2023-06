L'ex de Carla Moreau, Kevin Guedj, a retrouvé l’amour

La rupture de Kevin Guedj et Carla Moreau avait fait couler beaucoup d’encre en septembre 2022 . Il faut dire que le couple était un des plus iconiques de la téléréalité les «Marseillais». En avril 2023, une interview de Carla avait même fait sortir Kevin de ses gonds . Près de trois mois plus tard, le papa de la petite Ruby semble apaisé. Il a même retrouvé l’amour.

«Oui je suis avec elle (ndlr: on ignore le nom de sa copine) et je suis très content. Il n’y a aucun problème là-dessus. Maintenant, je le garde pour moi», a révélé Kevin à «Télé Star» qui a précisé être «heureux» dans sa vie. Le Français de 33 ans a encore ajouté, à l’attention de ses détracteurs: «Peu importe ce que je vais faire, ça va être mal perçu. Depuis mon divorce, je suis célibataire donc, théoriquement, je fais ce que je veux et ça ne devrait déranger personne. Je reste tranquille dans mon coin et je ne montre rien.» Quant à la vie amoureuse de son ex, Kevin dit s’en désintéresser. «C’est fini et je n’en ai strictement plus rien à faire: Carla fait sa vie et je fais la mienne», a-t-il affirmé.