Cyclisme: Kevin Kühn replace la Suisse sur la carte du cyclocross

Le Zurichois, né à Chêne-Bougeries (GE) il y a 24 ans, a pris la 3e place de l'épreuve de Coupe du monde de Val di Sole (It), disputée samedi sur... neige. Son compatriote Timon Rüegg (26 ans) a fini 5e. Du jamais vu pour la Suisse au XXIe siècle.

Le Suisse en action. IMAGO/Belga

Kevin Kühn a réécrit l'histoire de son pays, samedi. Le champion de Suisse de cyclocross a promené son maillot à croix blanche jusqu'au podium sur le circuit enneigé et même verglacé, tracé dans cette vallée du Trentin. Il a seulement été battu par les Belges, spécialistes des sous-bois, Michael Vanthourenhout et Niels Vandeputte. Le Néerlandais Mathieu van der Poel n'a pu faire mieux que 8e - c'est seulement la 3e fois en 40 départs qu'il ne termine pas sur le podium! -, alors que le Belge Wout van Aert et le champion du monde britannique Tom Pidcock manquaient à l'appel.

Pour ce faire, le Zurichois s'est inspiré de ses compatriotes skieurs, qui disputaient quelques heures plus tôt la descente de Val Gardena, à une centaine de kilomètres de là. Il a aussi suivi l'exemple du Zurichois Simon Zahner, dernier Helvète à être monté sur un podium dans la discipline. C'était à Hoogerheide (PB) en 2013. Ajoutez-y le résultat d'un autre Zurichois, Timon Rüegg (5e), et vous obtiendrez le meilleur résultat suisse en Coupe du monde depuis 1999. Thomas Frischknecht (1er) et Beat Wabel (4e) avaient alors brillé à Zeddam (PB).

«Ce podium, ça veut dire tellement... J'ai beaucoup travaillé pour obtenir ce genre de résultat, s'est félicité Kevin Kuhn samedi, dans les colonnes de Wielerflits. C'était une course parfaite. Je suis très satisfait. J'ai comblé l'écart avec le deuxième dans le dernier tour, mais j'ai eu des problèmes avec ma chaîne. Ensuite, je suis devenu un peu nerveux, car Laurens Sweeck (ndlr: finalement 4e à quelques secondes) est rapidement revenu de l'arrière. Le dernier coureur suisse à être monté sur un podium dans une course de Coupe du monde l'a également fait dans la neige, je crois. C'était il y a quelques années. Et j'en suis très fier.»

Bien placé sur la ligne de départ, Kühn a fait la course en tête sur les premiers des 24,075 km au programme. Il a ensuite parfaitement géré son effort pour garder quelques mètres d'avance sur Laurens Sweeck, le leader du classement général de la Coupe du monde. Le Suisse, vice-champion du monde juniors de cyclocross «à domicile» à Dubendorf (ZH) en 2020 tournait autour d'un résultat de référence depuis quelques mois. Cette saison, Kühn n'était jamais sorti du top 15 au niveau mondial, avec notamment de beaux 6e (Maasmechelen/Bel) et 8e rangs (Tabor/Tch) en début d'exercice. Il avait aussi fini 5e des Européens à Namur (Bel) début novembre. Son meilleur classement était une 5e place, obtenue en janvier dernier à Flamanville (Fra).