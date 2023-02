Football: Kevin Mbabu: «Je suis prêt à jouer contre Winterthour»

Kevin Mbabu a faim de terrain et de ballon. Cela tombe bien: ce mercredi soir, il sera titulaire avec Servette à Winterthour. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Il a faim. Faim de terrain, de ballon, de match. Kevin Mbabu, présenté officiellement par Servette ce mardi, n’aura peut-être qu’un entraînement avec les Grenat dans les pattes, mais il a surtout une énorme envie de jouer. Et ce mercredi, il y a un certain Winterthour-Servette en retard, Moussa Diallo est suspendu, et le latéral de 27 ans prêté par Fulham jusqu’à la fin de la saison le dit tout haut: «Je suis prêt à jouer contre Winterthour, lance-t-il. Je manque sans doute un peu de rythme, mais je suis là.» Alain Geiger a entendu le message: «Naturellement, il fera ses débuts avec nous ce mercredi soir».

Pour mettre tous les atouts de son côté, même s’il ne jouait plus avec Fulham, Mbabu s’est entraîné avec intensité. «Et j’ai aussi travaillé individuellement avec un coach spécifique, explique-t-il. Rien ne remplace les matches, c’est sûr, mais j’ai fait tout mon possible pour rester dans la meilleure forme.»

Kevin Mbabu est donc de retour au Servette FC et il partage les ambitions du club, finir sur le podium et européen, ainsi que gagner la Coupe. Sur un plan plus personnel? Il est là pour quatre mois de compétition. «Je suis ici, à Servette, dans cet environnement que je connais bien, pour retrouver la plénitude de ma condition physique en jouant des matches, dit Kevin. Je veux apporter mon expérience à Servette, je connais déjà certains joueurs. J’apprends désormais à connaître les autres. Notamment Micha Stevanovic, avec qui j’ai bon espoir de bien m’entendre.»

Servette et pas Bâle!

Passer de la Premier League anglaise à la Super League suisse: difficile à gérer? «Non, disons que c’est une bouffée d’air frais pour moi, lance le joueur. Ce qui s’est passé ces derniers mois, j’essaie d’en tirer les leçons. Je suis arrivé tard à Fulham l’été dernier, après des négociations qui se sont éternisées. L’équipe était déjà constituée et ensuite elle a tout de suite bien fonctionné sur le terrain. C’était compliqué. Après, comme le marché des transferts était fermé depuis le 31 janvier, la solution Servette était la bonne (ndlr: fenêtre de mercato est étendue jusqu’au 15 février en Suisse). Il y a bien eu un autre club suisse intéressé, mais c’était l’ennemi de YB (ndlr: Bâle) et avec ce que j’ai vécu à Berne, c’était hors de question. Je suis très heureux d’être ici à Genève.»

En filigrane, l’idée aussi de se rappeler au bon souvenir de Murat Yakin. Le sélectionneur ne l’avait pas retenu pour le Mondial au Qatar parce que Mbabu n’avait pas assez de temps de jeu. «C’est toujours un honneur de jouer pour la Suisse, dit le joueur. Ce serait un bonus, oui, si cela se présentait à nouveau.»

Gérer son implication

De son côté, Alain Geiger, titularisera donc Kevin Mbabu ce mercredi soir à Winterthour. «Oui, c’est la meilleure chose qu’on puisse faire pour lui, explique l’entraîneur. Afin qu’il retrouve le plus rapidement possible le rythme. On discutera ensemble pour savoir comment il se sent en cours de match. Je lui demanderai de gérer un peu son implication, puisqu’il n’a pas joué depuis longtemps.»

