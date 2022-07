Football: Kevin Mbabu met le cap sur Fulham

Temps de jeu important

Le latéral droit a rejoint le camp d’entraînement de Fulham, actuellement au Portugal, jeudi en fin de journée. Il doit y passer sa visite médicale, avant de signer son contrat vraisemblablement vendredi. Bien que les rumeurs se faisaient insistantes depuis plusieurs jours, c’est seulement entre mercredi et jeudi que l’affaire s’est décantée, toutes les parties parvenant à un accord. Si Mbabu a éveillé l’intérêt de plusieurs clubs, notamment en France et en Italie, c’est Fulham qui s’est montré le club le plus convaincant et le plus convaincu par le cas de l’ancien Servettien.