Congrès américain : Kevin McCarthy commence à voir un peu de lumière au bout du tunnel

Alors que la Chambre des représentants se trouvait toujours sans «speaker» vendredi, le républicain est parvenu à rallier quelques trumpistes à sa cause.

«Surprendre»

Mais le quinquagénaire, membre de l’état-major républicain depuis plus 10 ans, devait encore faire rentrer dans le rang une poignée d’élus, dont certains se sont engagés à ne jamais le soutenir. Et campaient encore sur cette position à l’issue de 13 votes, un scénario inédit en plus de 160 ans. Ce noyau dur d’élus trumpistes profite de la très fine majorité républicaine décrochée aux élections de mi-mandat de novembre pour jouer les trouble-fête.