Parti républicain : Kevin McCarthy, prêt à prendre la tête de la Chambre des représentants

Getty Images via AFP

Les médias américains ont annoncé mercredi que son parti reprenait le contrôle de la Chambre, faisant de cet homme au teint hâlé et à la mèche grise impeccable le favori pour remplacer en janvier la démocrate Nancy Pelosi.

À 57 ans, l’élu de Californie qui dirige depuis 2014 le groupe républicain à la chambre basse du Congrès a, en effet, été désigné mardi par ses pairs comme candidat au poste de «speaker». Mais la contre-performance des républicains aux élections de mi-mandat le fragilise. L’aile droite des conservateurs a fait savoir qu’elle poserait ses conditions avant de le soutenir. Ce ne sera pas la première fois que cet homme ambitieux et pragmatique doit plier l’échine pour atteindre ses objectifs.

Parti d’un positionnement républicain classique, axé sur la défense du marché et la réussite individuelle, Kevin McCarthy a pleinement endossé le glissement à droite de sa formation politique sur l’immigration, la criminalité ou contre les droits des personnes transgenres. Face aux allégations de fraude électorale martelées sans preuve par Donald Trump et à l’assaut du Capitole, il a opéré un pas de deux plus ambigu.