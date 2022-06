Football: Kevin-Prince Boateng se marie sur la lune

Se marier dans le métavers? C’est possible! Le footballeur Kevin-Prince Boateng a épousé samedi en petit comité l’influenceuse et mannequin Valentina Fradegrada d’abord à Sienne (Italie), puis sur la Lune, rapporte la version italienne de «Vanity Fair». Le milieu de terrain du Hertha Berlin et sa nouvelle épouse ont salué cette union sur les réseaux sociaux.