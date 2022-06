Agressions sexuelles : Kevin Spacey attendu devant la justice britannique

L’audience de jeudi à Londres devrait être brève et consacrée à des questions de procédures, lançant ce qui s’annonce comme une longue bataille judiciaire pour la star américaine.

Getty Images via AFP

Déterminée à faire valoir son innocence, la star de la série «House of Cards», dont la carrière a été stoppée net par une série d’accusations depuis l’affaire Weinstein, est attendue à partir de 10 h 00 (11 h 00 en Suisse) à la Westminster Magistrates Court.

Cette audience devrait être brève et consacrée à des questions de procédures, lançant ce qui s’annonce comme une longue bataille judiciaire.

L’acteur de 62 ans est poursuivi pour quatre agressions sexuelles sur trois hommes, dont les noms n’ont pas été rendus publics, entre mars 2005 et avril 2013. Il est également accusé d’avoir forcé l’un d’eux à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement. Il a été formellement inculpé lundi, après le feu vert donné fin mai par le parquet britannique à ces poursuites.

Kevin Spacey s’était alors dit «déçu» mais avait annoncé son intention de se présenter devant la justice britannique. «Je me défendrai contre ces accusations, et, j’en suis sûr, prouverai mon innocence», avait-il ajouté dans une déclaration transmise à l’émission matinale de la chaîne américaine ABC, Good Morning America.

Deux inculpations visent des faits d’agressions sexuelles en mars 2005 à Londres sur un même plaignant, âgé aujourd’hui d’une quarantaine d’années. Une autre agression sexuelle concerne un second plaignant d’une trentaine d’années, en août 2008, qui l’accuse également de l’avoir forcé à une activité sexuelle avec pénétration sans son consentement. Enfin, une autre agression sexuelle aurait visé un troisième plaignant, également trentenaire, en avril 2013 dans le Gloucestershire (sud-ouest de l’Angleterre).

Débarqué de Netflix

Ces accusations contre Kevin Spacey, suivant d’autres aux États-Unis, avaient été formulées dans la foulée du scandale Weinstein, du nom du producteur de cinéma américain visé par de nombreuses accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles, révélées à l’automne 2017 par le «New York Times» et le «New Yorker».

Elles ont eu de lourdes conséquences sur la carrière et la réputation de l’acteur deux fois oscarisé (pour «American Beauty» et «Usual Suspects»). Évoluant sur les planches avant d’être consacré au cinéma, il avait été débarqué par Netflix de la série à succès «House of Cards» où il jouait le personnage principal.