Etats-Unis: Kevin Spacey devra payer des millions à la production de «House of Cards»

États-Unis : Kevin Spacey devra payer des millions à la production de «House of Cards»

La société de production MRC demandait des dommages et intérêts pour des pertes de revenus attribuées au renvoi de Kevin Spacey, accusé de harcèlement sexuel.

L’acteur Kevin Spacey devra payer près de 31 millions de dollars à la société de production de la série «House of Cards», dont il avait été renvoyé à la suite d’accusations de harcèlement sexuel, a décidé un juge jeudi, rejetant son appel.

L’acteur, deux fois oscarisé pour «American Beauty» et «Usual Suspects», est aussi poursuivi au Royaume-Uni pour quatre agressions sexuelles sur trois hommes. En 2017, Kevin Spacey avait fait l’objet d’une vague d’accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles, qui avaient mis un terme brutal à sa carrière, dans la foulée du mouvement #MeToo et de l’affaire Harvey Weinstein.