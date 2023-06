Agressions sexuelles: Spacey plaide non coupable à Londres

L’acteur américain Kevin Spacey est arrivé mercredi matin au tribunal à Londres , où il doit être jugé pour plusieurs agressions sexuelles remontant pour les plus anciennes au début des années 2000, et qu’il dément avoir commises.

La star hollywoodienne de 63 ans a plaidé non coupable pour l’ensemble des 12 charges qui lui sont reprochées et qui ont été révélées dans la foulée du mouvement #MeToo, mettant à l’arrêt sa carrière. Ce procès à la Southwark Crown Court, dans le sud de Londres, doit durer un mois.

Quatre agressions sur trois hommes

Kevin Spacey est arrivé avec ses avocats peu après 9 heures (heure suisse), plus de deux heures avant le début de l’audience. L’air détendu, en costume cravate, il a rapidement salué d’un geste de la main les dizaines de journalistes présents avant de pénétrer dans le tribunal.

L’acteur deux fois oscarisé pour ses rôles dans «American Beauty» et «Usual Suspects» avait d’abord été poursuivi l’été dernier pour quatre agressions sexuelles sur trois hommes entre mars 2005 et avril 2013 lorsqu’il était directeur du théâtre londonien Old Vic.