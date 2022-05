Inculpé pour agressions sexuelles : Kevin Spacey veut se présenter devant la justice britannique

L’acteur américain de 62 ans a annoncé mardi qu’il ira au Royaume-Uni pour «prouver (son) innocence», alors qu’il est accusé de quatre agressions sexuelles dans ce pays.

«J’apprécie beaucoup la déclaration du Crown Prosecution Service (ndlr: le parquet britannique) qui a soigneusement rappelé aux médias et au public que j’ai droit à un procès équitable, et que je suis innocent jusqu’à preuve du contraire», a déclaré la star de la série «House of Cards», dont il avait été débarqué par Netflix après les premières accusations.

Poursuites pénales

«Bien que je sois déçu par cette décision, je me présenterai volontairement au Royaume-Uni dès que cela pourra être organisé et je me défendrai contre ces accusations, et, j’en suis sûr, prouverai mon innocence», a ajouté l’acteur dans une déclaration transmise à l’émission matinale de la chaîne américaine ABC, Good Morning America.