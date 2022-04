Football: Kevin Trapp a vaincu la malédiction du Camp Nou

Laporta: «C’est une honte»

L’entraîneur du Barça Xavi a aussi fait part de sa déception au micro de RTL, comparant le match à une finale, où une moitié des spectateurs tient pour une équipe, et la deuxième moitié pour l’autre équipe. «Je comptais sur le soutien de 70’000 ou 80’000 supporters du Barça, mais ce n’était de loin pas le cas, a-t-il précisé. Le soutien des supporters allemands a été très précieux pour Francfort. On ne peut pas toujours contrôler à qui l’on vend les billets, mais cela ne doit plus se reproduire. Les joueurs et moi voulons savoir comment on a pu en arriver là. On a traversé l’enfer à Francfort, et les joueurs allemands se sont sentis comme à la maison sur notre pelouse…» / R. Ty