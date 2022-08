Italie : Khaby Lame a obtenu la nationalité italienne

Le célèbre tiktokeur, arrivé en Italie à l’âge d’1 an en provenance du Sénégal, a obtenu la citoyenneté en juin 2022.

Khaby Lame, personne la plus suivie sur TikTok avec 148,5 millions d’abonnés, a obtenu la nationalité italienne, rapporte «La Repubblica». Le jeune homme de 21 ans, arrivé dans la botte à l’âge d’1 an en provenance du Sénégal et qui a toujours dit se sentir italien, a prêté serment le mercredi 17 août 2022 au bureau d’état civil de la commune de Chivasso, près de Turin, où il a grandi.