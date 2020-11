Iran : Khamenei appelle à punir les coupables de l’assassinat

La tension monte en Iran à la suite de l’assassinat d’un éminent scientifique dans le domaine du nucléaire. Le guide suprême Ali Khamenei veut des représailles.

L’ayatollah a plaidé pour que «suite soit donnée à ce crime et, à coup sûr, pour punir les auteurs et les responsables et (…) pour continuer les efforts scientifiques et techniques de ce martyr dans tous les domaines où il travaillait», selon un communiqué publié sur son site officiel.