Guerre en Ukraine : Kharkiv croule sous les bombes russes

En Ukraine, mardi, une énorme explosion a secoué la deuxième cité du pays, cible d’un intense bombardement russe. Une autre localité du nord-est du pays, Okhtyrka, est également visée.

Le centre de Kharkiv, deuxième ville d’Ukraine, non loin de la frontière russe, est bombardé par l’armée russe, a annoncé, mardi, sur Telegram, le gouverneur de la région, Oleg Sinegoubov. «L’occupant russe continue d’user d’armes lourdes contre la population civile», a-t-il écrit, publiant des images d’une énorme explosion sur la place centrale de la ville, où se trouve le siège de l’administration locale. «Aujourd’hui, notre ennemi a sournoisement commencé à bombarder le centre-ville de Kharkiv et des quartiers résidentiels», a-t-il dit dans une vidéo, où il porte casque et gilet pare-balles.