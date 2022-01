Soudan : Khartoum quadrillée avant une mobilisation des anti-putsch

Dimanche, les manifestants anti-putsch prévoyaient de descendre dans les rues de la capitale soudanaise. La ville est placée sous haute sécurité.

Les forces de sécurité soudanaises bloquent dimanche les ponts reliant Khartoum à ses banlieues et sont déployées en masse dans la capitale, où les militants appellent à une manifestation «en mémoire des martyrs» après une nouvelle répression sanglante jeudi.

Alors que 53 personnes ont été tuées et des centaines blessées depuis le coup d’État du général Abdel Fattah al-Burhane le 25 octobre, le pays a connu un nouveau pic de violence jeudi. Cinq manifestants réclamant un pouvoir civil au Soudan ont été tués par balles à Khartoum, déjà coupée de sa périphérie et du monde avec une interruption totale des communications et des attaques contre des médias.