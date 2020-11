Turquie : Khashoggi avait reçu des menaces avant sa mort

Lors d’un procès symbolique en Turquie, un proche du journaliste assassiné en 2018 au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul a témoigné.

Au tribunal, Ayman Nour, un opposant égyptien qui était proche de Jamal Khashoggi, a déclaré que le défunt journaliste avait été menacé par Saoud al-Qahtani, un ex-conseiller du prince héritier qui fait partie des accusés, selon les médias. «Jamal m’a raconté qu’il recevait des menaces de la part de Qahtani et de son entourage», a déclaré Ayman Nour, cité par le quotidien Sabah.

Procès opaque à Ryad

Son meurtre a plongé Ryad dans l’une de ses pires crises diplomatiques et terni l’image de MBS. Ryad a affirmé qu’il a été tué lors d’une opération non autorisée, mais des responsables turcs et américains estiment que cet assassinat n’aurait pu être mené sans l’aval de MBS.