Liberté de la presse

Khashoggi: un procès par contumace va s’ouvrir en Turquie

Selon la fiancée du journaliste assassiné, le procès par contumace de 20 Saoudiens va démarrer vendredi en Turquie.

Mandats d’arrêt

Les procureurs turcs accusent l’ancien chef adjoint des services de renseignement, le général Ahmed al-Assiri, et l’ancien conseiller à la cour royale Saoud al-Qahtani d’avoir dirigé l’opération pour éliminer Khashoggi et d’avoir donné les ordres pour le faire à une équipe d’agents saoudiens. Ces deux anciens responsables sont des proches du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, qui a été désigné comme le commanditaire du meurtre par des responsables turcs et américains. La justice turque a en outre inculpé 18 autres suspects. Elle a émis des mandats d’arrêt visant tous les accusés, qui ne se trouvent pas en Turquie et sont passibles de la peine de mort.