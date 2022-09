Football : Kheira Hamraoui bientôt de retour dans le groupe du PSG

Actuellement écartée du groupe parisien, l'internationale française Kheira Hamraoui va être réintégrée par le PSG, a appris mardi l'AFP auprès du club et de l'entourage de la joueuse, dont la saison 2021-2022 a été perturbée par une affaire d'agression sur fond de rivalité sportive. «Kheira Hamraoui sera prochainement remise à disposition du coach» Gérard Prêcheur, a indiqué à l'AFP le PSG, confirmant des informations de RMC et du Parisien. Hamraoui, sous contrat jusqu'en 2023, avait eu recours à un huissier la semaine dernière pour faire constater sa mise à l'écart sportive, alors qu'elle s'entraînait seule, en marge du groupe. Dans l'entourage de la joueuse, on précise que cette réintégration a été communiquée d'avocat à avocat.