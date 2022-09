Football: Kheira Hamraoui sort de son silence et parle de son agression

«Je n’oublierai jamais cette soirée du 4 novembre 2021. Elle me hante nuits et jours.» Les mots écrits par Kheira Hamraoui sur Instagram ont résonnent d’autant plus qu’ils suivent un long silence. Pour rappel, la footballeuse et une de ses coéquipières rentraient d’une soirée d’équipe quand plusieurs hommes ont forcé Hamraoui à sortir de la voiture pour la rouer de coups. Les agresseurs se sont concentrés sur les jambes de la joueuse. La coéquipière présente à ce moment-là avait été arrêtée, puis relâchée. Elle a à nouveau été interpellée vendredi.

Un crève-cœur pour la Française qui a décidé samedi de prendre la parole sur Instagram. «Pendant de très longs mois après mon agression, j’ai été injustement insultée sur les terrains, harcelée sur les réseaux sociaux et menacée de mort. Néanmoins, j’ai essayé de m’accrocher de toutes mes forces à ma passion et de rester professionnelle», écrit-t-elle. Sans détour, elle parle d’une des périodes les plus difficiles de sa vie. Elle a perdu sa place en équipe de France et dit avoir reçu insultes et menaces de morts sur les réseaux.