Guerre en Ukraine : Kherson, théâtre de la chasse aux «collaborateurs» des Russes

Points de filtrage, patrouilles…

Après l’euphorie de la libération, Kherson vit aujourd’hui sous un contrôle serré de la police, très présente et visible. Points de filtrage aux sorties de la ville, patrouilles dans les rues: les hommes en bleu vérifient les papiers d’identité, posent des questions, fouillent les coffres des voitures, pour débusquer les «collaborateurs». «Ces gens ont séjourné ici pendant plus de huit mois. Ils travaillaient pour le régime russe et maintenant, nous avons des informations et des documents sur chacun d’entre eux. Notre police sait tout d’eux et chacun d’eux sera puni», affirme le gouverneur de la région de Kherson, Iaroslav Ianouchevitch.