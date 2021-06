Los Angeles : Khloé Kardashian de nouveau célibataire

La starlette américaine a rompu un nouvelle fois avec le père de sa fille, le basketteur Tristan Thompson.

Déjà parents d’une petite fille, Khloé Kardashian et Tristan Thompson voulaient avoir un deuxième enfant.

La coupe est pleine pour Khloé Kardashian, 36 ans. Près d’un an après avoir redonné une chance à Tristan Thompson, père de sa fille True, 3 ans, après qu’il l’avait trompée à plusieurs reprises, la starlette américaine a rompu une nouvelle fois avec le basketteur. Selon Page Six, cela fait déjà quelques semaines que le couple s’est séparé, sans pour autant se faire la guerre. «Il n'y a pas d'embrouille, révèle une source. Tout est fait à l'amiable et ils sont sur la même longueur d'ondes pour élever leur fille à deux.»