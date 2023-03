États-Unis : Khloé Kardashian dévoile le visage de son fils

Ça y est, on connaît enfin le visage du deuxième enfant de Khloé Kardashian et du basketteur Tristan Thompson, né d’une mère porteuse en août 2022. Si la sœur de Kim et de Kourtney était déjà apparue avec son petit garçon, dont on ignore le prénom, dans le premier épisode de la saison 2 des «Kardashian», elle avait jusque-là soigneusement évité de montrer son visage.