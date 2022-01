Tristan Thompson fait son mea culpa

Tristan Thompson : «Khloé, tu ne mérites pas l’humiliation que je t’ai infligée»

Tristan Thompson avoue avoir été infidèle à son ex, Khloé Kardashian, et être le père du bébé d’une femme avec laquelle il l’a trompée.

Tristan Thompson a reconnu avoir été infidèle à Khloé Kardashian et être le père du bébé de Maralee Nichols, né le 5 décembre 2021. Un test de paternité a en effet prouvé que le basketteur de 30 ans avait eu une liaison avec la coach sportive de 31 ans, qu’on peut suivre sur Instagram , quand il sortait avec la star de téléréalité.

Lundi 3 janvier 2022, Tristan, pas fier de lui, a admis ses torts dans une story Instagram . «Aujourd’hui, le test de paternité réalisé prouve bien que je suis le père de l’enfant de Maralee Nichols. J’assume l’entière responsabilité de mes actions. Maintenant que cette paternité a été établie, nous allons faire en sorte d’élever notre fils dans le respect mutuel.» Et le joueur NBA de continuer: «Je présente mes excuses à tous ceux que j’ai pu blesser ou décevoir tout au long de cette épreuve.»

Il s’est ensuite directement adressé à son ex-compagne, mère de sa fille, True, 3 ans, afin de faire son mea culpa: «Khloé tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas d’avoir eu le cœur brisé et cette humiliation que je t’ai infligée. Tu ne mérites pas la façon dont j’ai pu te traiter ces dernières années. Mes actions ne reflètent pas du tout ce que je ressens pour toi. J’ai le plus grand respect et amour pour toi malgré ce que tu peux croire. Je suis tellement désolé.»