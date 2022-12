Intelligence artificielle : Kickstarter recale un générateur d’images pornos dopées à l’IA

La plateforme de financement a mis abruptement fin à la campagne du groupe Unstable Diffusion et son contenu réservé aux adultes.

Le collectif Unstable Diffusion milite pour la création et la diffusion d’œuvres artistiques générées par l’IA «libres, expressives et gratuites». unstable diffusion

Le groupe Unstable Diffusion ne touchera pas les 56’000 dollars qu’il avait virtuellement réunis sur Kickstarter. La plateforme de financement participatif a en effet arrêté net, avant son terme, sa campagne qui avait pourtant déjà permis d’obtenir le double du montant espéré.

Unstable Diffusion comptait sur cet argent «pour monétiser des générateurs de pornographie via l’intelligence artificielle». Selon le descriptif de sa campagne, le groupe espérait former un nouveau modèle de données avec 75 millions d’images de haute qualité «composées d’environ 25 millions d’animes et de cosplay, d’environ 25 millions d’images artistiques de sites comme Artstation, DeviantArt et Behance et d’environ 25 millions d’images photographiques».

Le collectif s’est donné pour mission de compléter la plateforme Stable Diffusion dont le générateur d’images via des mots-clés s’appuie sur moins de 3% de contenus NSFW («inapproprié au travail») sur un ensemble de 2,3 milliards de données.

Risques de violation des droits d’auteur

Kickstarter s’est rangé du côté des artistes qui ont soulevé avec virulence les risques de violation des droits d’auteur quand des œuvres viennent nourrir des algorithmes d’un générateur d’images à leur insu. «Cette technologie est vraiment nouvelle, et nous n’avons pas toutes les réponses, a commenté sur le blog de Kickstarter son patron Everette Taylor. Les décisions que nous prenons maintenant ne seront peut-être pas celles que nous prendrons à l’avenir, nous voulons donc que ce soit une conversation continue avec vous tous.» Le dirigeant a cependant souligné que sa société «doit, et sera toujours, du côté du travail créatif et des humains derrière ce travail» et «pour aider le travail créatif à prospérer».

Sans surprise, la décision a fâché le collectif Unstable Diffusion. «Notre communauté nous a aidés à récolter plus de 50’000 dollars sur notre campagne Kickstarter avant que des activistes anti-IA ne la fassent suspendre dans le cadre d’une campagne ciblée et continue contre nous et l’art IA dans son ensemble. Nous ne serons pas censurés», a-t-il assuré sur son site.

La problématique de la protection des droits d’auteur du contenu utilisé pour nourrir les générateurs d’images via l’IA a été ravivée depuis la sortie des outils ChatGPT d’OpenAI et Stable Diffusion de Stability AI. Face au vide juridique en la matière, les artistes peuvent au moins compter sur un outil d’intelligence artificielle pour potentiellement repérer si leur contenu a été utilisé à leur insu. Le groupe de défense des artistes Spawning a mis en ligne «Have I Been Trained». À l’exemple du site Have I Been Pwned qui permet de savoir si un compte e-mail a été piraté, il permet de savoir si le contenu a été utilisé par une plateforme de génération d’images. Stability AI s’y est montré favorable, en assurant vouloir honorer les demandes de retrait recueillies sur son site web.