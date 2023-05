Guerre en Ukraine : Une pluie de drone explosifs contrée cette nuit au-dessus de Kiev

«Au total, un nombre record de drones explosifs lancés ont été enregistrés: 54!», a indiqué l’armée de l’air ukrainienne sur Telegram, affirmant en avoir «détruit 52». Les autorités ont enregistré à ce stade deux morts et trois blessés à Kiev. «Il s’agit de l’attaque de drones la plus importante contre la capitale depuis le début de l’invasion» russe, a déploré l’administration militaire régionale sur Telegram, précisant que celle-ci «s’est déroulée en plusieurs vagues, et l’alerte aérienne a duré plus de 5 heures!»