Guerre en Ukraine: Kiev à nouveau frappée après un Nouvel An meurtrier

Une nouvelle attaque aérienne a visé Kiev lundi à l’aube. «Restez dans les abris!», a demandé vers 01 h (minuit en Suisse) sur Telegram Serguiï Popko, le chef de l’administration militaire de la capitale. «La défense aérienne fonctionne (…). Des fragments de balcons et de fenêtres d’un gratte-ciel ont été endommagés» dans le nord-est de la ville, a-t-il poursuivi. L’alerte a été levée environ trois heures plus tard.

«Les Russes ont lancé plusieurs vagues de drones Shahed» de fabrication iranienne, a déclaré pour sa part Oleksiï Kouleba, le chef de l’administration militaire de la région de Kiev. Il a précisé que les frappes étaient dirigées contre des «infrastructures essentielles». La défense antiaérienne ukrainienne a affirmé avoir abattu 41 drones et un missile russes.

L’opérateur DTEK a annoncé que l’attaque avait infligé des «dégâts» aux infrastructures liées à l’alimentation en électricité de Kiev et qu’il devait de ce fait imposer des coupures d’urgence. La compagnie nationale Ukrenergo a confirmé les pannes de courant, tout en assurant que la situation était «totalement sous contrôle».

Installation visée en Russie

Peu avant et après le passage à 2023 dimanche, des bombardements sur Kiev et sept autres régions avaient déjà fait au moins cinq morts et 50 blessés, selon les autorités ukrainiennes. De son côté, Moscou a affirmé avoir ciblé des installations de fabrication de drones.