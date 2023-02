Guerre en Ukraine : Kiev accuse Moscou d’exploiter sexuellement des enfants enlevés

Le commissaire aux droits de l’homme de l’Ukraine a accusé jeudi la Russie d’enlever des enfants de son pays afin d’alimenter des trafics sexuels. «Des comptes (sur l’application) Telegram révèlent que les Russes enlèvent des enfants ukrainiens et réalisent avec eux des vidéos sexuelles», a affirmé le commissaire aux droits humains du Parlement ukrainien, Dmytro Lubinets, dans un message sur Telegram. «Par exemple, ils proposent pour 250’000 roubles (plus de 3 189 francs) un garçonnet ukrainien», a-t-il ajouté, assurant qu’il s’agissait d’un orphelin.

«À grande échelle»

Dmytro Lubinets n’a pas précisé comment il avait obtenu cet échange. Il a appelé la police et la justice ukrainiennes à prendre «les mesures appropriées pour trouver et punir les coupables». «La Fédération de Russie enlève, tue, déporte et viole insidieusement nos enfants, a-t-il ajouté. Comment cela est-il possible dans le monde d’aujourd’hui?» Les crimes contre les enfants, y compris les abus sexuels, sont assez courants en Russie.