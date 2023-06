Guerre en Ukraine: Kiev annonce la reconquête de trois villages

Dans le même temps, trois personnes ont été tuées et au moins 23 autres blessées dans des tirs russes sur des civils évacués, notamment à bord d’embarcations, des zones inondées dans le sud du territoire ukrainien en raison de la destruction d’un barrage en début de semaine, ont déclaré les autorités locales.

Deux soldats capturés

Les Ukrainiens ont dit y avoir capturé deux soldats russes et des combattants séparatistes prorusses. Moins de trois heures plus tard, le service des gardes-frontières ukrainiens a assuré qu’un deuxième village, celui de Neskoutchné, dans la même région de Donetsk, était à son tour «de nouveau sous pavillon ukrainien». Et, dans la soirée, la vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Maliar a annoncé qu’une troisième petite localité, Makarivka, proche de Blagodatné, était tombée aux mains des troupes de Kiev.