Ukraine – Russie : Kiev appelle l’Otan à accélérer son adhésion

Le président ukrainien a appelé mardi l’Otan à accélérer l’adhésion de son pays, afin d’envoyer un «signal» à la Russie. Pour le Kremlin, cela ne ferait qu’«empirer» le conflit dans l’est de l’Ukraine.

Quelques minutes plus tard, le Kremlin a déclaré qu’une entrée de Kiev dans l’Alliance aggraverait le conflit entre séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes. «Nous doutons fort que cela puisse aider l’Ukraine à régler son problème intérieur. De notre point de vue, cela empirera encore la situation», a estimé auprès des journalistes Dmitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe.

Tensions russo-ukrainiennes

L’appel de Volodymyr Zelensky intervient en pleines tensions russo-ukrainiennes accrues, Kiev accusant la Russie de rassembler des soldats et du matériel à ses frontières nord et est, ainsi que dans la péninsule de Crimée, annexée par la Russie.

MAP

Soutenus notamment par les États-Unis, la Pologne et les pays Baltes, l’Ukraine et la Géorgie, qui coopèrent étroitement avec l’Alliance, affichent depuis des années leur ambition d’adhérer à cette organisation. Kiev et Tbilissi espéraient ainsi rejoindre le MAP lors d’un sommet de l’Otan en mai 2008 à Bucarest, mais plusieurs capitales occidentales, notamment Paris et Berlin, n’ont pas soutenu cette idée pour ménager la Russie.