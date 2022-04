Guerre en Ukraine : Kiev appelle Moscou à «réduire son degré d’hostilité»

L’Ukraine a demandé jeudi à la Russie d’être moins agressive dans le cadre des négociations pour mettre fin au conflit qui les oppose.

Un peu plus tôt jeudi, la Russie avait déploré que l’Ukraine ait «présenté au groupe de négociateurs un projet d’accord dans lequel il est évident qu’elle revient sur les dispositions les plus importantes déterminées le 29 mars à Istanbul». «Cette incapacité une fois de plus à trouver un accord négocié démontre les véritables intentions de Kiev, sa ligne visant à faire s’éterniser, voire à faire échouer les négociations, en rejetant les ententes qui avaient été trouvées», avait fustigé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.