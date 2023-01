Kiev au défi de gérer le parc hétéroclite de chars promis par l’OTAN

«Dix chars Challenger 2, un cadeau empoisonné»

Il est crucial pour les Occidentaux d’envoyer leurs chars et blindés en quantité, et non au compte-gouttes, sous peine d’être contre-productifs, prévient Léo Péria-Peigné, expert en armement à l’Institut français des relations internationales. «Le char de combat est ce qu’il existe de plus complexe comme véhicule militaire en matière de maintenance terrestre.»