Guerre en Ukraine : Kiev bombardée lors de la visite du secrétaire général de l’ONU

Kiev a été victime de bombardements pour la première fois depuis mi-avril lors de la visite d’Antonio Guterres, jeudi. Il y a au moins dix blessés.

La capitale ukrainienne, Kiev, a été la cible de frappes russes jeudi soir, en pleine visite du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et pour la première fois depuis mi-avril, faisant au moins dix blessés selon les services de secours. Les journalistes de l’AFP ont vu sur place un étage d’un bâtiment en feu avec de la fumée noire s’échappant des fenêtres brisées, tandis que de nombreux policiers et des secouristes étaient présents.

«Choquant»

«Acte odieux»

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, avait rapidement dénoncé sur Twitter un «acte odieux de barbarie», indiquant que les engins tirés étaient des missiles de croisière. «La Russie démontre une fois de plus son attitude envers l’Ukraine, l’Europe et le monde», a-t-il ajouté. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov a, quant à lui, dénoncé sur Twitter une «attaque sur la sécurité du secrétaire général (de l’ONU) et sur la sécurité mondiale».

«C’est la preuve que nous avons besoin d’une victoire rapide sur la Russie et que tout le monde civilisé doit s’unir autour de l’Ukraine. Nous devons agir rapidement. Plus d’armes, plus d’efforts humanitaires, plus d’aide», a renchéri le chef de l’administration présidentielle, Andriï Iermak. Il a appelé à priver la Russie de son droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU.