Guerre en Ukraine : Kiev continue d’avancer, Moscou veut regagner le terrain perdu

Loi signée par Poutine

Après un mois de revers militaires et l’annonce de la mobilisation de centaines de milliers de réservistes russes, Vladimir Poutine a de son côté signé mercredi la loi actant l’ annexion au sein de la Fédération de Russie, décidée formellement vendredi, des quatre régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia.

Les territoires «seront repris»

Cartes russes parlantes

Un responsable des autorités d’occupation a cependant assuré que le repli russe dans le sud était tactique et temporaire. «Le regroupement sur le front dans les conditions actuelles permet de rassembler les forces et de porter un coup» aux troupes ukrainiennes, a affirmé ce responsable, Kirill Stremooussov, à l’agence russe Ria Novosti.

«Dizaines de localités libérées»

«Pas de bonnes nouvelles»

Près de Lyman, nœud ferroviaire stratégique repris dans la région de Donetsk (est) le week-end passé, un parachutiste ukrainien croisé mardi par l’AFP a reconnu que lui et ses camarades étaient «très épuisés», mais déterminés à continuer. «On se repose un peu et on ira plus loin», a dit un jeune soldat barbu, «on va les chasser».